Врач назвала время для безопасного получения загара

Солнечные ванны следует принимать ежедневно, проводя время на улице после наступления весны. Наиболее безопасное время для пребывания на солнце — до 11:00 и после 16:00, когда ультрафиолетовый (УФ) индекс находится на минимальном уровне.
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