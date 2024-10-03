Польские «мундиры» не спят, а служба идет

Военнослужащие, которые выполняют задачи на польско-белорусской границе в рамках операции «Безопасное Подлясье» жалуются, что вместо положенных 40-48 часов они работают до 72 часов в неделю в сложных условиях.
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