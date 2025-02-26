Силы специальных операций — с Днём Рождения!27 февраля Силы специальных операций — тот самый офицерский спецназ, который выполняет крайне деликатные задачи по ту стороны «ленты» по всему миру, — отмечают День Рождения.
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