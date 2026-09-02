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ТАСС

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Сальдо заявил о большом количестве желающих служить в батальоне "БАРС-Херсон"

Сальдо заявил о большом количестве желающих служить в батальоне "БАРС-Херсон"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Добровольческий батальон "БАРС-Херсон" укомплектовал согласно штатной численности, но желающих подписать контракт с подразделением намного больше.

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