Сальдо заявил о большом количестве желающих служить в батальоне "БАРС-Херсон"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Добровольческий батальон "БАРС-Херсон" укомплектовал согласно штатной численности, но желающих подписать контракт с подразделением намного больше.
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