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Парламентская газета

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Немкин поддержал идею запретить спам-звонки с рекламой микрозаймов

Немкин поддержал идею запретить спам-звонки с рекламой микрозаймов

В российском законодательстве нет отдельной ответственности за нарушение требований к рекламе, распространяемой через спам-звонки по телефону, при этом с такими звонками ежедневно сталкиваются миллионы россиян.

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