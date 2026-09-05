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Россиядә мәҗбүри Аеклык көнен кертергә тәкъдим иттеләр

11 сентябрьдә билгеләп үтелә торган Аеклык көнендә алкоголь сатуны тыю тәҗрибәсен аерым төбәкләрдән бөтен Россиягә җәелдерергә кирәк.

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