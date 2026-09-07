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МОСИНФОРМ

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Лифты заменят в трех бывших доходных домах

Лифты заменят в трех бывших доходных домах

Центр столицы знаменит своими доходными домами. Квартиры в них сдавались внаем разным сословиям. Эта традиция сложилась в европейских государствах в XIX веке.

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