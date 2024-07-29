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Царьград

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"Посёлок смыло! Нет посёлка!": Прорыв в Карелии. Поток воды сносит дома вместе с людьми

"Посёлок смыло! Нет посёлка!": Прорыв в Карелии. Поток воды сносит дома вместе с людьми

Сегодня утром в Сегежском районе Карелии произошёл прорыв плотины - поток воды сносит дома в СНТ вместе с людьми.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Начальство не знало прогноз погоды, а кто должен был знать??
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