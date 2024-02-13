Что это такое? Ученые бьются над разгадкой древнеримских многогранников – додекаэдров

Ученые все еще бьются над загадкой римских додекаэдров, пытаясь разгадать их предназначение. Археологи-любители нашли около деревни Нортон-Дисней (Линкольншир, Британия) нашли странный предмет, который на 75% состоит из меди, семь – олова и 18 – свинца.
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