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Россия пустила в ход свое самое тихое оружие

Россия пустила в ход свое самое тихое оружие

Вчера на пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Михаил Мишустин заявил, что «в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму» и «многое из того, что еще десять ле.

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