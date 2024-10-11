Россия пустила в ход свое самое тихое оружие

Вчера на пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» в рамках 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Михаил Мишустин заявил, что «в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны наши аграрии использовали такую возможность по максимуму» и «многое из того, что еще десять ле.