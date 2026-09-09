Афганистан: четыре чиновника Талибана были убиты и семь других ранены боевиками Фронта свободы Афганистана в провинции Бадахшан, а один чиновник Талибана был убит и шесть других ранены боевиками Фронта национального сопротивления Афганистана в районе Раг-Кохистан ранее в тот же день.