Афганистан: четыре чиновника Талибана были убиты и семь других ранены боевиками Фронта свободы Афганистана в провинции Бадахшан, а один чиновник Талибана был убит и шесть других ранены боевиками Фронта национального сопротивления Афганистана в районе Раг-Кохистан ранее в тот же день.
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