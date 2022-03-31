Спортсмен из Печатников стал призером открытого турнира МГФСО

Источник: ГБУ «СШОР № 64» МоскомспортаВ физкультурно-оздоровительном комплексе «Реутов» прошел открытый турнир МГФСО до 13 лет по дзюдо на призы воспитанников Московского городского физкультурно-спортивного объединения Департамента спорта г.