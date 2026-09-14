Свищев поддержал российских легкоатлетов, направивших письмо в ООН и МОК

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев поддержал российских легкоатлетов, направивших письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный олимпийский комитет (МОК), передает «Матч ТВ».
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