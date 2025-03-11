Грузовая «Газель» на тротуаре в Калуге сбила пешехода

В 12:25 мск поступило сообщение о ДТП в Калуге, по улице Генерала Попова. Произошел наезд автомобиля «Газель» на пешеходаВ Калуге на улице Генерала Попова, Правобережья в понедельник, 10 марта прямо на тротуаре произошло ДТП.
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