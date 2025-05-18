ВСУ потратили вооружений на $4 млн на уничтожение группы Аида спецназа «Ахмат»

Как сообщает Telegram-канал группы «Дневник Мракоборцев Z», по бойцам, среди прочего, запускались управляемые авиационные бомбы JDAM, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии