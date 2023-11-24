Адвокат Шакиры заявил о многомиллионных потерях певицы из-за бывшего мужа

Адвокат Шакиры: Певица потеряла 120 млн евро из-за экс-супруга Жерара Пике Адвокат Шакиры считает, что он мог бы выиграть суд, если бы певица не поторопилась и не признала свою вину, чтобы быстрее закрыть дело.