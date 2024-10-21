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Участники проекта «Капсула времени - письмо в будущее» прочитают свои послания 9 мая 2045 года

Участники проекта «Капсула времени - письмо в будущее» прочитают свои послания 9 мая 2045 года

Понедельник, 21 октября. «Крым 24».Процветания стране и мирного неба над головой. Эти пожелания записали в своих посланиях участники проекта «Капсула времени - письмо в будущее».

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