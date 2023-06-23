Военное обозрение

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Новости из параллельной реальности: Полтавское телевидение сообщает о якобы окружении российской группировки в Горловке и переговорах о сдаче Донецка

Новости из параллельной реальности: Полтавское телевидение сообщает о якобы окружении российской группировки в Горловке и переговорах о сдаче Донецка

Украина продолжает жить в параллельной реальности. В то время как контрнаступление ВСУ уперлось в российскую оборону, украинская армия несет большие потери, киевская пропаганда продолжает утверждать, что все хорошо.

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