«Тренировка» ВС РФ: Россия заявила о наличии ресурсов для массированного наступления на Одессу Евгения КомароваВооруженные силы России активно готовятся к масштабному наступлению на территорию Украины, используя для этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань».
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