Поддельные детали были выявлены на производстве вертолетов Ми-8 и "Ансат"

Известия/Дмитрий Коротаев На Казанском вертолетном заводе при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-1 были выявлены факты использования некачественной резины с поддельными паспортами качества.
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