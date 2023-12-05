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Поддельные детали были выявлены на производстве вертолетов Ми-8 и "Ансат"

Поддельные детали были выявлены на производстве вертолетов Ми-8 и "Ансат"

Известия/Дмитрий Коротаев На Казанском вертолетном заводе при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-1 были выявлены факты использования некачественной резины с поддельными паспортами качества.

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