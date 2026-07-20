Пионерлагерь для взрослых😄 Мoё беззаботное лето

«Здравствуй, мама. Пишет тебе твой сын Лёва. Понимаю, как сильно ты удивилась, получив бумажное письмо, а не привычное сообщение в WhatsApp, но теперь я могу писать тебе только так.
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