Новую невестку свекровь гнобит и общаться не хочет, привечает бывшую, не подозревая, что пригрела змею— …Я в этом районе вообще случайно оказалась, просто углядела на авито санки для сына, девушка продавала новые и недорого, – рассказывает тридцатилетняя Лидия.