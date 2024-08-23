За "русскую невесту" - 150 тысяч рублей: Преподаватель РУДН организовал "брачное агентство" для мигрантов

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Валерий Симоненко

Ну, бляааа! Какое тут, на хер, "брачное агенство"! Тут ЯРМАРКА РУССКИХ ШАЛАВ и не более того! Мерзкая ЯРМАРКА ШАЛАВ! С африканского папуаса что возьмёшь, они, хоть и при должности, но всё равно дикари, папуасы! А шалавы и есть шалавы! Херово (других слов НЕТ!), что это наши бляди... Суки. За чёрные яйца РУССКИМ ГЕНОТИПОМ продаются.. Тьфу, твою же мать! ШАЛАВЫ!