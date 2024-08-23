Stupnikov Alexander/spartak.com/Globallookpress Старший преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо организовал "брачное агентство" для мигрантов из Нигерии.
За "русскую невесту" - 150 тысяч рублей: Преподаватель РУДН организовал "брачное агентство" для мигрантов
Комментарии
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ВР
Вова Рябов
А что наши тётки уже до угольков опустились.ну дожили
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8 час.
ВС
Валерий Симоненко
Ну, бляааа! Какое тут, на хер, "брачное агенство"! Тут ЯРМАРКА РУССКИХ ШАЛАВ и не более того! Мерзкая ЯРМАРКА ШАЛАВ! С африканского папуаса что возьмёшь, они, хоть и при должности, но всё равно дикари, папуасы! А шалавы и есть шалавы! Херово (других слов НЕТ!), что это наши бляди... Суки. За чёрные яйца РУССКИМ ГЕНОТИПОМ продаются.. Тьфу, твою же мать! ШАЛАВЫ!
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4 час.
серый777 котов
да проститутки продажные . вот и всё определение- узнал о такой- разворачивайся сразу- с таким дерьмом рядом в бадлу быть
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1 час.
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