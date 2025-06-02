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Царьград

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Военный эксперт назвал причину незащищенности русских бомбардировщиков на аэродромах

Военный эксперт назвал причину незащищенности русских бомбардировщиков на аэродромах

После налёта украинских беспилотников на русские авиабазы вновь возник вопрос о причинах размещения стратегических бомбардировщиков на открытых площадках.

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