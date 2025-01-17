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Векич о матче со Шнайдер: «В следующей жизни хочу быть левшой»

Векич о матче со Шнайдер: «В следующей жизни хочу быть левшой»

В третьем круге Australian Open хорвата отыграла подачу на матч и победила – 7:6(4), 6:7(3), 7:5.  «Было тяжело.

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