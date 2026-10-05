Ближний Восток на пороге большой войны

САНА (ИА Реалист). Война с Ираном переросла из прямых ударов США и Израиля по Ирану в региональный кризис с несколькими фронтами одновременно.
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