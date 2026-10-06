За рулем
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За рулем

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Почему попытка объехать выбежавшее на дорогу животное опаснее столкновения?

Почему попытка объехать выбежавшее на дорогу животное опаснее столкновения?

В свете фар человек довольно неплохо различает объект, который движется предсказуемо. Со зверями так не работает.

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