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Новый главком ВСУ «отпраздновал» своё назначение массовым убийством детей и их родителей

Новый главком ВСУ «отпраздновал» своё назначение массовым убийством детей и их родителей

В ночь на 25 июля ВСУшники по приказу нового главкома-террориста Михаила Драпатого по кличке Палач ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазам в Кирилловке - курортном посёлке городского типа (известный климатический и бальнеогрязевой курорт) на северо-западном побережье Азовского моря, самом южном населённом пункте Запорожской области.

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