Аргументы недели

98 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Предвыборная кампания Димона началась...Медведев назвал з...
  • Фил
    Марков уже достал-он чушь несет одну ,за другой.Политолог Марков:...
  • Andrew Kleymenov
    Наш человек эта Лиза с трассы. Как в отель, так обратно с полным чемоданом. Ведь там так и пишут: "Всё включено!" 😜Экс-премьеру Брит...

Во Флориде приняли поправки, благодаря которым Десантис сможет баллотироваться в президенты США и не лишиться поста губернатора

Во Флориде приняли поправки, благодаря которым Десантис сможет баллотироваться в президенты США и не лишиться поста губернатора

Во Флориде были приняты поправки, благодаря которым губернатор Рон Десантис сможет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов и не лишиться своего нынешнего поста.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх