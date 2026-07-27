www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские войска с помощью боевых беспилотников "Герань-4 сикер" поразили логистический центр украинских националистов в Кривом Роге Днепропетровской области.
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