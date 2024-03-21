ЗИЛ против GM: какими были «автомобили мечты» в СССР и США

ИХ MOTORAMA И НАШ ГОСЗАКАЗ В ноябре 1951 года на знаменитой и самой престижной тогда американской автомобильной выставке Motorama концерн General Motors показал умопомрачительный концепт по имени Le Sabre.
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