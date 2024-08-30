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В Москве из-за редкой болезни хирурги удалили женщине сразу пять органов

В Москве из-за редкой болезни хирурги удалили женщине сразу пять органов

Врачи провели уникальную операцию по удалению пораженных органов у женщины с редкой болезнью. Об этом проинформировал заведующий отделением абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им.

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