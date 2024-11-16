Минфин Словакии Мигер: Европе необходимо сбросить цепи, связывающие ее с США

Европейские страны нуждаются в том, чтобы "сбросить цепи", которые связывают их с США. Об этом заявила государственный секретарь Министерства финансов Словакии Дана Мигер в ходе международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, передает ТАСС.