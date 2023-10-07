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Бумеранг вернулся: Константин Меладзе нашел себе новую музу – кто та, кто затмила Брежневу

Бумеранг вернулся: Константин Меладзе нашел себе новую музу – кто та, кто затмила Брежневу

На протяжении длительного времени ходили слухи о возможном разводе 41-летней певицы Веры Брежневой и ее 60-летнего супруга, Константина Меладзе.

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Комментарии
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КШ
Константин Шанцев
А Брежнева просто уже своë отскакала, во всех смыслах этого слова...
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1 д.
МК
Мария Калинина
А этому старперу  не тяжеловато обслуживать молодых,или это не его проблема,девки сами стараются?
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1 д.

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