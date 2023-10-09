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Приставы выдворили за пределы России 33 мигрантов за неделю

Приставы выдворили за пределы России 33 мигрантов за неделю

Судебные приставы Новосибирска выдворяют иностранцев за нарушение режима пребывания. По данным ГУФССП России по Новосибирской области, в этом году приставы отправили на родину 795 гостей из ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России.

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