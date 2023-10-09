Приставы выдворили за пределы России 33 мигрантов за неделю

Судебные приставы Новосибирска выдворяют иностранцев за нарушение режима пребывания. По данным ГУФССП России по Новосибирской области, в этом году приставы отправили на родину 795 гостей из ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России.
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