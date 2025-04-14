«Зенит» разгромил «Краснодар», 896-й гол Овечкина, удаление Мбаппе за удар шипами, Ружичка вытащил «Спартак» хет-триком, победа Пиастри в Бахрейне, худший сезон «МЮ» в АПЛ и другие новости

Чему тут удивляться, газпром медиа поддерживает только Зенит, здесь уже давно все в открытую, поэтому это их команда, а остальные чужие. Да и действительно, им всем давно насрать на футбол, любыми путями Зенит, чемпионат давно превратился в цирк. Спартак это не касается, сами чудят.

сергей озеров

Вседозволенность(мы давно об этом говорим), пропаганда и финансовый поводок газпрома-вот три составляющих,которые влияют на сознание определенной группы людей.Поэтому и искусственный лучший тренер,и искусственный лучший бомбардир,и всегда лучшая команда,и столица футбола. В связи с этим большинство питерских блогеров,журналистов,да и болельщиков,если их послушать,переходят на восторженный щенячий визг,виляют хвостом перед хозяином,при любой удачной игре зенита,.Что ещё придумал футбольный офис газпрома с главным газовиком-это беспрецедентную кампанию травли клуба Спартак и его болельщиков,такого не было даже при динамовском всесильным Берии,ни при цсковской Василия Сталина,ни при динамовском Щелокова,ни при киевском Динамо Щербицкого. Я не понимаю,почему это позволяют сейчас.Но этому офису теперь постоянно напоминают кто они.Со всех трибун страны,теперь и хоккейных,гремит -зенит-позор! И этот слоган относится не совсем к команде,а больше к руководству клуба,его кураторам, и их методам в достижении результатов.