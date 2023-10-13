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В Астрахани пенсионер продал квартиру, чтобы отдать мошенникам 11,5 миллионов

В Астрахани пенсионер продал квартиру, чтобы отдать мошенникам 11,5 миллионов

Более 11 500 000 рублей передал преступникам 82-летний астраханец. Этот "антирекорд" зафиксирован полицией как самый большой в истории региона размер ущерба, причиненного телефонными мошенниками одному человеку.

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