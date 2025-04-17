Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

42% российских компаний увеличат инвестиции в IT-инфраструктуру в 2025 году

42% российских компаний увеличат инвестиции в IT-инфраструктуру в 2025 году

По данным опроса представителей бизнеса, который провели в Selectel, в 2025 году четыре из десяти компаний планируют увеличить свои инвестиции в IT-инфраструктуру, при этом направить средства прежде всего на повышение отказоустойчивости и надежности IT-систем.

Вернуться к статье
наверх