42% российских компаний увеличат инвестиции в IT-инфраструктуру в 2025 году

По данным опроса представителей бизнеса, который провели в Selectel, в 2025 году четыре из десяти компаний планируют увеличить свои инвестиции в IT-инфраструктуру, при этом направить средства прежде всего на повышение отказоустойчивости и надежности IT-систем.
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