Александр Беглов поздравил петербургских дипломатов с праздником

Укрепление могущества страны во многом были завоеваны талантом Петра Первого, Екатерины Второй и Александра Первого, отметил губернатор 10 февраля отмечается День дипломатического работника, с праздником специалистов поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.