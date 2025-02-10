Александр Беглов поздравил петербургских дипломатов с праздником

Укрепление могущества страны во многом были завоеваны талантом Петра Первого, Екатерины Второй и Александра Первого, отметил губернатор 10 февраля отмечается День дипломатического работника, с праздником специалистов поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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