Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Нетс» не заинтересованы в обмене Дюрэнта на Хирро, Робинсона и драфт-пики

«Бруклин» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта в «Майами» на Тайлера Хирро и Данкана Робинсона, даже с большим количеством драфт-пиков, сообщает NBC Sports.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх