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Первый матч футбольного проекта «Выходи во двор» состоялся в Краснознаменске

Первый матч футбольного проекта «Выходи во двор» состоялся в Краснознаменске

Футбольный матч-открытие второго летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялся в подмосковном Краснознаменске, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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