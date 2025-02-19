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Царьград

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Готовится к возвращению в Россию? Starbucks задаёт новым хозяевам сети интересные вопросы

Готовится к возвращению в Россию? Starbucks задаёт новым хозяевам сети интересные вопросы

Сеть кофеен задумалась о рынке, оставленном в 2022 годуО возвращении в Россию, судя по всему, задумались собственники сети кофеен Starbucks.

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