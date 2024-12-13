Daily Wire: Байден хочет распродать материалы для пограничной стены Трампа

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена продать неиспользованные части стены на южной границе Соединенных Штатов, которую начал строить несколько лет назад ныне избранный президент Дональд Трамп во время своего первого президентского срока.
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