Как в СССР относились к публичному кормлению грудью

В СССР к матерям, кормящим детей грудью, относились с большим уважением. Такое кормление всячески поощрялось на официальном уровне, но вот на бытовом окружающие люди не всегда положительно реагировали на таких женщин.
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