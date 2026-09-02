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Культурология.рф

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Кино: Отшила Рыбникова и Магомаева, от мужа ушла с одним чемоданом и терпела побои алкаша: О чём молчала Клара Румянова

Кино: Отшила Рыбникова и Магомаева, от мужа ушла с одним чемоданом и терпела побои алкаша: О чём молчала Клара Румянова

Она с детства была девочкой с характером, обидчикам спуска не давала, разгильдяйства не терпела и была до крайности прямолинейна.

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