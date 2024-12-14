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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Elite Dangerous добавили корбаль Cobra Mk V и новую угрозу Земле Недавний патч ознамен...

В Elite Dangerous добавили корбаль Cobra Mk V и новую угрозу Земле Недавний патч ознамен...

В Elite Dangerous добавили корбаль Cobra Mk V и новую угрозу ЗемлеНедавний патч ознаменовал как прибытие нового корабля, так и финальную битву за Землю в Elite Dangerous, в игре появился корабль Cobra Mk V и была добавлена новая цель сообщества — сразиться с последним оставшимся таргоидским Титаном.

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