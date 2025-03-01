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Овчинский: административно-деловое пространство появится в Раменках в ЖК

Овчинский: административно-деловое пространство появится в Раменках в ЖК

В Раменках ведется строительство общественно-делового пространства площадью 6000 квадратных метров в двухэтажном стилобате жилого комплекса «Stories на Мосфильмовской», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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