СМИ2

279 подписчиков

По пути развала олимпийского мира: Международный паралимпийский комитет одержал трусливую «победу» над российскими спортсменами

По пути развала олимпийского мира: Международный паралимпийский комитет одержал трусливую «победу» над российскими спортсменами

Лицемерие функционеров олимпийского движения достигло своей «закономерной» высоты. Буквально спустя пару дней после того как один из этих функционеров, некто Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, чуть не прослезился, заявляя о необходимости отделить спорт от политики, Международный паралимпийский комитет (IPC) под надуманными причинами приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх