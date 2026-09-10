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Контрафронт

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Украина: По сообщениям СМИ, двое граждан Азербайджана были убиты в результате ударов российских...

Украина: По сообщениям СМИ, двое граждан Азербайджана были убиты в результате ударов российских беспилотников по принадлежащему Турции буксиру TEDY под сомалийским флагом в районе Одесского порта в Черном море 9 сентября.

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