Одесситы, уплывшие на резиновой лодке в Россию, рассказали о побеге

Жители Одессы, переправившиеся на резиновой лодке через Днепр и сдавшиеся российским военным, рассказали РИА Новости, как начали готовить свой побег после похищения сотрудниками территориального центра (ТЦК) комплектования Украины.
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